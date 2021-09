Back 4 Blood: fermiamo l’apocalisse zombie nel nuovo trailer di lancio

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno rilasciato oggi il trailer di lancio ufficiale di Back 4 Blood che celebra l’arrivo imminente del dinamico sparatutto cooperativo in prima persona. Il nuovo video segue la squadra degli Sterminatori mentre combatte contro l’orda inarrestabile di infetti conosciuti come Infestati, nel tentativo di riprendere il controllo del mondo per gli umani. Oltre a una campagna cooperativa dall’intensità incredibile, il trailer mostra anche la modalità competitiva PvP testa a testa “Sciame“, che consente alle squadre di scambiarsi di ruolo, tra Sterminatori e Infestati, durante la partita.

I giocatori potranno entrare in azione al lancio di Back 4 Blood il 12 ottobre. Inoltre, i preordini per Back 4 Blood Deluxe Edition (solo digitale) e Blood Ultimate Edition forniranno 4 giorni di accesso anticipato al gioco. Il titolo è un adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona, sviluppato dai creatori dell’acclamatissima serie di Left 4 Dead e presenta un sistema di gioco al cardiopalma, dinamico e sempre diverso, che permette di personalizzare le azioni e offre un’elevata rigiocabilità.

La storia di Back 4 Blood ha luogo dopo una catastrofica epidemia, in seguito alla quale la maggior parte dell’umanità è morta o è stata infettata dal parassita noto come Verme del Diavolo. Un gruppo di sopravvissuti a questa apocalisse zombi, induriti da eventi inenarrabili e pronti a lottare per la salvezza dell’umanità, ha adottato il nome di Sterminatori e si è riunito per combattere gli orribili Infestati e riprendere il controllo del mondo.