Forza Horizon 5: svelati i requisiti PC e volanti supportati

Playground Games ha annunciato qualche dettaglio della versione PC di Forza Horizon 5, che arriverà insieme alle versioni Xbox One e Xbox Series X/S, nella giornata del 9 novembre 2021 sugli scaffali dei negozi. Intanto, l’azienda ha recentemente fatto sapere i requisiti di sistema ideali per far girare perfettamente l’opera sulla piattaforma appena citata sul forum ufficiale del gioco.

Di seguito, vi lasciamo ai requisiti del gioco:

Requisiti Minimi:

Requisiti Consigliati:

Requisiti Ideali:

Inoltre, sono stati svelati anche i volanti supportati su Forza Horizon 5:

You've asked us, what does it take to run #ForzaHorizon5 on PC?

So today, we're sharing our PC specs as well as details on supported peripherals, graphics options and much more.

It's all in our latest blog: https://t.co/Bd9tKK63Ot pic.twitter.com/VOAhprB3rR

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 30, 2021