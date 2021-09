Battlefield 2042: svelato il peso dell’open beta su PS5

Il ritardo di Battlefield 2042 a novembre ha significato che anche la sua open beta è stata leggermente rimandata, ma come EA e DICE hanno recentemente annunciato, i fan non dovranno aspettare ancora molto. La beta prenderà il via il 6 ottobre per coloro che hanno pre-ordinato il gioco, e tutti gli altri l’8 ottobre, con la possibilità di pre-scaricare l’open beta dal 5 ottobre.

Come riportato da PlaystationSize su Twitter, la dimensione del download per la beta di Battlefield 2042 sulla PS5 è di 16,861 GB senza alcun aggiornamento, che sembra una cifra ragionevole. Probabilmente possiamo aspettarci che la dimensione sia la stessa (più o meno) su Xbox Series X/S, mentre PS4 e Xbox One vedranno anch’esse dimensioni in questo range.

Coloro che giocheranno l’open beta su PS5 e PS4 non avranno bisogno di un abbonamento PlayStation Plus, mentre un abbonamento Xbox Live Gold è un requisito su Xbox One e Xbox Series X/S. Battlefield 2042 viene lanciato il 19 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.