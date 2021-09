Golgo 13: morto il creatore del manga Takao Saito

Le imprese del sicario più amato di tutto il Giappone dunque continueranno, nonostante la perdita di Takao Saito. E del resto sarebbe ormai impossibile immaginare una settimana senza il regolare capitolo dell’opera. Non solo, infatti, Golgo 13 è il manga più longevo al mondo (un record certificato anche dal Guinnes World Record) ma anche tra i più venduti: i suoi 300 milioni di copie complessive sono secondi soltanto a un altro manga di lunghissimo corso come One Piece. I numerosi capitoli dell’opera sono stati raccolti in ben 201 tankobon.