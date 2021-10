Nobunaga’s Ambition Rebirth: rinvio ad inizio 2022, nuovo trailer dal TGS 2021

Oggi, durante la livestream al Tokyo Game Show 2021, Koei Tecmo ha annunciato che il suo gioco di strategia Nobunaga’s Ambition Rebirth non verrà pubblicato quest’anno

Quando è stato annunciato a marzo, al gioco era stata data una finestra di rilascio nel 2021, ma oggi si viene a sapere che messo in vendita (almeno in Giappone) all’inizio del 2022. Il rinvio è stato annunciato con un nuovo trailer che mostra il gameplay e la solita massiccia quantità di daimyo, che si muovono nella mappa di gioco e si scontrano tra di loro. Potete vederlo qui sotto.

La serie ha esordito con il primo Nobunaga’s Ambition nel lontano 1983. L’ultimo gioco della serie è Nobunaga’s Ambition: Taishi, uscito nel 2017.

Vedremo come Kou Shibusawa e il suo team hanno intenzione di portare avanti la “rinascita” della serie (da cui il “rebirth” del titolo). Sappiamo che sarà prodotto da Kenichi Ogasawara, che ha menzionato all’inizio di quest’anno che uno degli obiettivi del gioco è quello di incoraggiare i fan nell’era della pandemia, mentre il significato del titolo indica una nuova sfida verso la creazione di un nuovo mondo fatto di coraggio.

Piattaforme e dettagli sui prezzi per Nobunaga’s Ambition Rebirth non sono stati rivelati per il momento.