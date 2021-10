Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: ecco cosa è stato mostrato al panel del TGS 2021

Square Enix ha tenuto un panel speciale per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, nella giornata odierna del Tokyo Game Show 2021. Ieri è stata annunciata la data d’uscita del soulslike (18 marzo 2022) in cui sta lavorando Team Ninja, ed è uscita anche la seconda demo (su PS5 e Series X/S).

Oggi invece, dopo che la live è partita mostrando il trailer di ieri, in studio a parlare c’erano il director del gioco Daisuke Inoue, poi Usada e Kumabe di Koei Tecmo (le cutscene del gioco sono infatti realizzate proprio da Koei Tecmo) e Testsuya Nomura, non presente in studio. Il panel è stato diviso in quattro parti: Nella prima si è parlato di cos’è Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, nella seconda, ringraziando i giocatori che hanno testato la prima demo si è dato risalto ai feedback della community, nella terza è stata mostrata una sezione multiplayer a tre giocatori, e nel finale, tra i saluti e i ringraziamenti è stato fatto sapere che arriveranno tante novità sul gioco in futuro.

Gli sviluppatori hanno voluto sottolineare i toni cupi del gioco, tanto che è stato scelto di illuminare maggiormente le aree, con luci dinamiche, poiché il tutto risultava troppo scuro. Nomura ha fatto sapere di come come volesse realizzare la storia di Garland che diventa Chaos. Inoue ha fatto sapere che per provare a migliorare il gioco sotto il lato grafico hanno chiesto una mano proprio a Koei Tecmo. Un video ha infatti mostrato i miglioramenti tra la prima e la seconda demo. Un’altra sezione video ha mostrato invece la differenza dell’uso del Lightbringer, che fa in modo di usare il Soul Burst più facilmente, con gli MP che sono ora aumentati. Kumabe ha poi parlato dell’aggiunta di Resonance, un abilità che permette di dare un boost ai propri alleati.

Qui sotto potete vedere il video confronto che mostra i miglioramenti grafici.

Questa la lista dei miglioramenti fatti dalla prima demo:

Migliore IA per gli alleati e per nemici minori

Cambio di equipaggiamento e abilità per gli alleati

Miglioramento nei tutorial, con uno per ogni tipo di arma

Rivisto il piano generale di difficoltà e bilanciamento

Proprio per quanto riguarda la difficoltà infatti, ora è divisa in “story” ed “action”, per chi vuole godersi maggiormente la storia e per chi invece cerca più combattimenti.

Ricordiamo che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà disponibile suPlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Epic Games Store), dal 18 marzo 2022, nell’anno in cui si festeggerà il 35esimo compleanno della serie. Proprio per quanto riguarda l’anniversario, Inoue ha fatto sapere che per ora è stato mostrato solo il logo, ma successivamente ci saranno novità a riguardo.

Qui sotto potete vedere l’intera live, sottotitolata in inglese.