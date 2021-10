Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream annunciato per PC, PS4 e Switch

Koei Tecmo aveva fatto sapere che durante il panel di oggi al Tokyo Game Show 2021 sarebbe stato annunciato un nuovo titolo: si tratta di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, sviluppato da Gust, che uscirà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sarà disponibile dal 24 febbraio 2022 in Giappone e il 25 febbraio in Nord America ed Europa.

NIS America distribuirà un’edizione limitata di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream per il Nord America. Al prezzo di 119,99 dollari, include una copia del gioco, l’art book ufficiale giapponese , la colonna sonora bonus, il poster originale in tessuto B3 e il portachiavi con la collana a forma di balena di Sophie, un codice di download per il costume “My New Look” e una box speciale. I preordini sono disponibili ora tramite il NIS America Online Store.

Si tratta del sequel di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, originariamente uscito nel 2015 e recentemente ripubblicato con l’Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack.

Presenta gli artwork di Noco che riporta la protagonista Sophie Neuenmuller e i suoi amici. Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio, che mostra sia una parte relativa alla storia, che una al gameplay con l’esplorazione, l’alchimia e una minima parte sui combattimenti.

Durante la live sono state mostrate anche fasi di gameplay in cui si vede come saranno i combattimenti e il battle system. Qui sotto potete vedere una parte estrapolata, da parte di Twinfinite.