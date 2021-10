Final Fantasy VII The First Soldier: quasi 10 minuti di gameplay della classe ninja dal TGS 2021

Durante il panel Square Enix al Tokyo Game Show 2021 era stato mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy VII The First Soldier, il battle royale in co-sviluppo con Ateam ambientato nell’universo Final Fantasy, che si svolge 30 anni prima degli episodi del settimo capitolo. Il filmato mostrava anche le classi che saranno disponibili warrior, sorcerer, monk, ranger e ninja con le diverse abilità.

Nelle ultime ore la rivista giapponese Famitsu ha pubblicato un filmato che mostra quasi 8 minuti di gameplay con la classe ninja, mentre muove i primi passi partendo dal tutorial. Questa sessione è stata giocata con il dualshock della PlayStation 4 attaccata al dispositivo mobile. Si possono notare anche i milgioramenti con la versione del closed beta test tenutosi a giugno.

Tra le skill della classe ninja ci sono:

Caratteristica di stile:

Può saltare di nuovo durante un salto. Può anche essere eseguito quando si fallisce il parkour (un’azione che permette di scavalcare ostacoli e muri).

Ti rende invisibile per un certo periodo di tempo. Durante questo periodo, non puoi attaccare o usare oggetti.

Quando prendi un danno e perdi HP, la tua velocità di movimento aumenta per un certo periodo di tempo.

Lasciandovi al filmato qua sotto ricordiamo che Final Fantasy VII The First Soldier sarà disponibile in tutto il mondo entro il 2021, su dispositivi mobile, Android e iOS.