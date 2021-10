Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima premiati ai Japan Game Awards!

Il Tokyo Game Show 2021 non poteva non prevedere, come ogni kermesse di livello internazionale, una cerimonia di premiazione dei migliori titoli di quest’anno difficile per l’industria videoludica. E così proprio oggi sono andati in scena i Japan Game Awards 2021, che hanno incoronato due titoli straordinari come Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima.

Sia l’ultimo capitolo della fortunata saga action RPG di casa Capcom che la vibrante avventura di Sucker Punch sono riusciti infatti a strappare, durante la cerimonia, un meritatissimo Grand Award. Ma i premi non sono certo finiti qui, con Nintendo a confermarsi grande protagonista dell’evento, portandosi a casa altri due premi grazie all’inossidabile e amatissimo dai fan Animal Crossing New Horizons e a Mario Kart Live Home Circuit, sviluppato dal colosso nipponico in collaborazione con Velan Studios.

Una pioggia di premi insomma, che confermano il ruolo di guida di Nintendo, da sempre una delle realtà più solide dell’industria del gaming nipponica. Ma il colosso di Kyoto non è stato l’unico ad aggiudicarsi dei riconoscimenti. Ecco infatti la lista di premiati ai Japan Game Awards 2021:

Grand Award: Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima

Global Award Japanese Product: Animal Crossing New Horizons

Global Award Foreign Product: Call of Duty Black Ops Cold War

Best Sales Award: Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Game Designer’s Award: Mario Kart Live Home Circuit

E oltre a questi grandi trionfatori ci sono anhe stati i dieci prescelti per l’Award for Excellence:

Resident Evil 3

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part 2

Ghost of Tsushima

Genshin Impact

Sakuna Of Rice nd Ruin

Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa no Teiban!

Buddy Mission Bond

Umamusume Pretty Derby

Monster Hunter Rise

Insomma un evento davvero ricco di grandi nomi e soprattutto di grandi premi!