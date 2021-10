Assassin’s Creed Valhalla: ecco quando arriverà il Discovery Tour

Ubisoft ha recentemente annunciato alcune informazioni decisamente interessanti per Assassin’s Creed Valhalla, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L’azienda francese svela ai giocatori che un nuovo aggiornamento dedicato all’opera con protagonista Eivor giungerà nella giornata del 5 ottobre.

Quest’ultimo porterà la tanto chiacchierata e attesa modalità Discovery Tour Viking Age, che permetterà ai giocatori di attraversare le principali tappe storiche, dove gli utenti potranno accedervi dalla giornata del 19 ottobre. Inoltre, da come potete vedere dalla piccola roadmap pubblicata sulla pagina Twitter del gioco, altri contenuti giungeranno in Autunno, come l’Oskoreia Festival, di cui non sappiamo praticamente nulla.

Insomma, molto presto, Assassin’s Creed Valhalla riceverà molto presto nuovi contenuti molto interessanti per i giocatori, sperando anche che la compagnia si esprima anche sul prossimo Assassin’s Creed.

There’s still more to explore, uncover, and discover in Assassin’s Creed Valhalla before the end of the year. ⛰️🚶🔍

What are you most excited for? #AssassinsCreed pic.twitter.com/RT6ZgbVqxO

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 30, 2021