Annunciato al TGS Arise of Awakener, Action RPG medievale in arrivo nel 2023

Gamera Game ha annunciato un nuovo Action RPG in terza persona ambientato nel medioevo fantasy chiamato Arise of Awakener. Svelato al Tokyo Game Show 2021, è sviluppato da Taner Game e dovrebbe uscire nel 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Intanto, proprio in occasione dell’annuncio, l’azienda ha pubblicato un gameplay trailer, visibile in calce alla notizia.

Arise of Awakener offre tre personaggi giocabili: Guerriero, Arciere e Mago. Insieme al veloce combattimento hack and slash contro tutti i tipi di nemici, i giocatori possono anche cavalcare i draghi. Come alcuni hanno fatto notare, ci sarebbero delle forti similitudini con Dragon’s Dogma. Nel gioco, l’utente potrà esplorare tante città, saccheggiare forzieri e tanto altro in questa avventura sicuramente da tenere sott’occhio.