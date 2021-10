Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline: verrà lanciato il 26 febbraio 2022

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline verrà lanciato per PlayStation 5 , PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 26 febbraio 2022 in Giappone, ha annunciato Square Enix. Gli utenti che acquistano la versione per PlayStation 4 potranno effettuare l’aggiornamento alla versione per PlayStation 5 gratuitamente. Un contenuto scaricabile di espansione su larga scala, Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline, con una storia delle stesse dimensioni di quella del gioco principale, seguirà nella primavera del 2022 per 4.440 yen. Il gioco sarà disponibile nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate Deluxe Edition. Di seguito una panoramica del gioco:

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Ogreed – Il continente degli Ogreed è una terra aspra di montagne innevate e natura selvaggia. È la patria degli Orchi, un popolo del fuoco potente e coraggioso.

Personaggi

Maille – Un orco dal cuore gentile.

– Un orco dal cuore gentile. Ragus – Un giovane principe introverso.

– Un giovane principe introverso. Fuura – Una ragazza la cui madre è morta.

– Una ragazza la cui madre è morta. Fuser – Uno spadaccino solitario che viaggia per il mondo.

– Uno spadaccino solitario che viaggia per il mondo. Dasuton – Un eccentrico che ama la spazzatura.

