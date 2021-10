The Ascent: i fan vogliono una versione PS5

L’action RPG a tema cyberpunk di Neon Giant, ovvero The Ascent, uscito lo scorso 29 luglio, si è distinto nel mercato, riuscendo ad impressionare buona parte del pubblico grazie al suo sistema di combattimento e al mondo di gioco. Reso disponibile solamente come esclusiva Xbox e PC, gli utenti di Sony continuano a fare richiesta per poterlo giocare sulle loro PlayStation 5.

Neon Giant, però, ha già ampiamente ascoltato la parte di pubblico che usufruisce della console di Sony e, sebbene non abbia nulla da annunciare al momento, la software house si è premurata di far sapere che tutti i feedback vengono ascoltati attentamente. Rispondendo ad una richiesta simile su Twitter, un membro della casa di sviluppo ha risposto come segue:

Hello! Thanks for letting us know you'd like to see The Ascent on PS5! While we don't have anything to announce right now, we want you to know we hear you and the team are aware of the demand for a PS5 version. Keep an eye right here on our Twitter for updates!

