Elden Ring è alle ultime fasi di sviluppo

La nuova creatura di FromSoftware e Bandai Namco sta per arrivare! Agli inizi del prossimo anno, più precisamente a partire da fine gennaio, uscirà Elden Ring, che si è mostrato nella sua complessità e bellezza solo quest’anno. Ultimamente, Bandai e FromSoftware hanno rivelato veramente tanto riguardo al suo nuovo RPG e, sebbene ci siano stati davvero troppi ritardi e posticipi in questo sciagurato 2021, la musica potrebbe cambiare con il nuovo soulslike. Vediamo a che punto dello sviluppo si trova.

In una recente intervista su Reddit (che potrete vedere qui), gli sviluppatori hanno chiacchierato con Famitsu riguardo alle novità di Elden Ring e allo stato attuale in cui si trova. Quando agli sviluppatori è stato chiesto il livello di sfida che impegnerà i giocatori, FromSoftware ha risposto che:

Sarà un gioco che molti giocatori potranno godersi.



Quando, invece, è stata posta la domanda inerente allo status in cui si trova l’RPG, il team di sviluppo ha affermato che:

Ci troviamo finalmente alle ultime fasi di sviluppo e proseguiamo da qui con estrema cautela.

Sebbene la data ufficiale d’uscita di Elden Ring non è stata svelata fino allo scorso giugno (in occasione dell’E3 2021), ad oggi sappiamo che il titolo ha subito dei posticipi a causa della situazione pandemica da Covid-19, il quale ha generato alcuni ritardi interni. L’opera verrà rilasciata il 21 gennaio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.