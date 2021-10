Final Fantasy VII The First Soldier arriva a novembre

Final Fantasy VII: The First Soldier verrà lanciato per iOS e Android a novembre, ha annunciato Square Enix. Le preiscrizioni si apriranno ad ottobre. Durante il Tokyo Game Show sono stati mostrati dieci minuti di gameplay sulla classe ninja.

Final Fantasy VII The First Soldier è un battle royale ambientato nell’universo del settimo capitolo della serie, ma alcuni anni prima dell’inizio dell’avventura di Cloud Strife. Il titolo sarà un battle royale con meccaniche ruolistiche con una modalità Solo e una modalità Trio, dove i giocatori potranno comporre squadre da 3 personaggi e affrontarsi tra di loro, ma anche sconfiggere i temibili robot della Shinra pronti ad ostacolarli. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente con la presenza di acquisti in-app. Di seguito gli ultimi dettagli annunciati durante il TGS 2021:

Supporto controller – collega il telefono a un monitor e ti sembrerà di giocare su una console! Gioca comodamente anche se non sei bravo con i pad virtuali!

– collega il telefono a un monitor e ti sembrerà di giocare su una console! Gioca comodamente anche se non sei bravo con i pad virtuali! Aggiunta la modalità di allenamento – potrai accedere a una mappa di allenamento speciale per esercitarti e sperimentare con varie armi, materie e stili!

– potrai accedere a una mappa di allenamento speciale per esercitarti e sperimentare con varie armi, materie e stili! Tutorial rinnovato – Il tutorial rinnovato sarà diviso in due parti: una che copre i controlli di base e una che copre le regole di battaglia e il flusso di gioco generale.

– Il tutorial rinnovato sarà diviso in due parti: una che copre i controlli di base e una che copre le regole di battaglia e il flusso di gioco generale. Aggiunta funzionalità di raccolta – il sistema di scambio dei pezzi apprezzato dai partecipanti alla beta, ma più grande e migliore! Raccogli i pezzi di mostri, scatole segrete, ecc. e scambiali con oggetti! Gli articoli disponibili verranno aggiornati ogni stagione!

– il sistema di scambio dei pezzi apprezzato dai partecipanti alla beta, ma più grande e migliore! Raccogli i pezzi di mostri, scatole segrete, ecc. e scambiali con oggetti! Gli articoli disponibili verranno aggiornati ogni stagione! Nuovo stile: Ninja – Questo stile è incentrato sulla mobilità! Utilizza uno Shuriken per il combattimento corpo a corpo e consente alcune tattiche di combattimento subdole. Può diventare invisibile con la sua abilità Nascondi e muoversi per attacchi segreti.

