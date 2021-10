Kena Bridge of Spirits: diffusa la patch 1.08

L’opera di Ember Lab che riesce a fare incontrare videogiochi e cinema con successo, ossia Kena Bridge of Spirits, è uscito qualche settimana fa e, fin da subito, ha riscosso una popolarità davvero importante, sia in termini di pubblico che di critica. Nonostante il successo, il gioco di fattura indie non è esente da difetti tecnici e, per questo, il team di sviluppo ha pensato bene di diffondere alcune patch correttive che migliorassero l’esperienza complessiva.

L’ultima di questa serie di update è la patch 1.08, la quale ha risolto alcuni dei problemi minori di Kena Bridge of Spirits. Con più precisione, le note della patch possono essere visionate a questo link, oppure qui di seguito:

Aggiunto il supporto per la modalità offline su PC (gli obiettivi non verranno sbloccati in modalità offline: essi verranno assegnati dopo aver eseguito l’accesso);

Aggiunta l’opzione che riduce l’intensità del motion blur;

Risolto il problema per il quale Kena rallentava o si fermava durante la corsa;

Risolto il conteggio errato dei Rot nel Villaggio (il problema non dovrebbe più presentarsi e i dati di salvataggio verranno aggiornati e corretti);

Migliorata l’ottimizzazione del gioco durante lo scontro con il boss finale;

Risolto il problema dell’animazione dello scudo rotto;

Risolti alcuni bug minori di animazione, collisione e streaming.

Kena Bridge of Spirits è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.