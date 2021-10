Kojima Productions: il titolo Xbox non sarà una nuova IP

Un nuovo rumor riguardante il celebre Hideo Kojima ha ultimamente fatto il giro del web e riguarderebbe gli accordi presi recentemente con Microsoft per lo sviluppo di un nuovo videogioco. Gli accordi sarebbero stati stretti da Kojima Productions e Microsoft per la produzione di un’opera esclusiva per la console Xbox.

Tuttavia, quello in esclusiva con Xbox non sarebbe l’unico videogioco di cui si vocifera. Negli ultimi giorni sono trapelati alcuni leak secondo cui Kojima starebbe lavorando ad un nuovo capitolo di Silent Hill, finanziato da Sony. I rumor in questione sarebbero stati intensificati a causa del podcast Xbox Era, gestito dal co-fondatore di Xbox Nick Baker.

Durante la trasmissione, Baker avrebbe commentato entrambi i rumor e, nei riguardi di quello inerente a Silent Hill, Baker avrebbe smentito ogni qualsivoglia intervento per riportare in vita il franchise horror. Mentre, per quanto concerne il titolo Xbox, invece, Baker ha asserito con fermezza che non si tratta di una nuova IP. Il titolo in esclusiva con Microsoft e prodotto da Kojima Productions si rifarebbe ad un franchise già esistente. Purtroppo, però, non si hanno notizie a riguardo e, quindi, non sappiamo ancora se si tratterà di un’IP di Xbox o di terze parti.

Per vedere il podcast, basta guardare il video che vi abbiamo linkato di seguito.