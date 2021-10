Metroid Prime: la remastered è in sviluppo dal 2018

Con l’uscita di Metroid Dread che è praticamente alle porte, un nuovo rumor sarebbe nato da un insider, il quale afferma che i lavori per la rimasterizzazione del primo Metroid Prime sarebbero partiti dal 2018, ovvero tre (quasi quattro) anni fa. I rumor che riguardano questa remastered sono in giro da parecchio effettivamente ma, questa volta, un report potrebbe confermarli.

RE: Prime Trilogy

Last I heard, Nintendo was busy working on Metroid Prime 1 to celebrate the game's 20th anniversary in 2022.

I'm not sure if we're getting a 'trilogy' or just a re-release of the first game. I'm leaning toward the latter, but I hope we get the former.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) September 23, 2021