Fire Emblem Heroes: disponibili eroi con abilità doppia esperienza

Intelligent Systems ha svelato un nuovo evento di evocazione per Fire Emblem Heroes ed è finalmente disponibile. Gli eroi con abilità doppia esperienza sono presenti come parte di un focus di evocazione a 5 stelle. Con le loro abilità possono far ottenere esperienza doppia a se stessi e agli alleati che usano la loro stessa armi. La tua prima evocazione in questo evento non costerà sfere. Gli eroi presenti in questo evento includono Eirika: Anamnesis Lady, Lex: Young Blade e Silque: Adherent of Mila. Questo focus sull’evocazione sarà disponibile per circa una settimana e terminerà il 9 ottobre.

Ricordiamo che sarà possibile aggiornare il gioco alla versione 5.10 a partire dal 5 ottobre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui. Inoltre L’Eroe Splendente Shanna: Sprightly Flier sarà disponibile dal 10 ottobre e sarà riscattabile solo per il giocatori che hanno un abbonamento Feh Pass. Potete trovare una descrizione di Shanna: Sprightly Flier qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?



Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.