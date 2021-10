Genshin Impact: trapelato Itto e la sua arma, rumor

La versione 2.2, Into Perilous Labyrinth of Fog, di Genshin Impact sarà disponibile dal 13 ottobre e già iniziano a girare i primi leak della versione 2.3. L’aggiornamento di ottobre aggiungerà Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Inoltre verranno aggiunti una nuova isola, e due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la prossima versione di Genshin Impact arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Durante la live sono stati presentati dei nuovi prodotti speciali in collaborazione con Razer. Inoltre sono state rivelate le date del Genshin Concert.

Un recente rumor afferma che Itto verrà rilasciato come parte dell’aggiornamento 2.3. Sebbene ciò sia contrario a quanto affermato da alcuni leaker, questo è in linea con alcune delle precedenti perdite nel Wangsheng Funeral Parlor Discord. Questo leak proviene dell’utente u/bbbhrnd. Di seguito la dichiarazione del leaker:

Nella versione 2.3, Itto utilizza un’arma esclusiva. Il personaggio si presenta con capelli bianchi, con molta pelle scoperta, i vestiti sono neri e rossi con un po’ di bianco, maniche corte e petto scoperto. Inoltre, richiede una squadra mono-Geo. Saranno presenti anche due nuovi set di artefatti, che si adatteranno ad Albedo, Itto e Kokomi.



Di recente i giocatori non sono stati molto entusiasti delle ricompense per l’anniversario, poiché l’azienda ha concentrato tutte le ricompense per gli eventi della Community HoyoLab ( come cosplayer e fan art). Con tutto questo malcontento la valutazione di Genshin Impact sulle app mobile come Google Play è scesa, provocando un Review bombing per il gioco a distanza di un anno. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. La miHoYo ha inoltre pubblicato sul sito You Tube ufficiale, gli spot televisivi per il primo anniversario del gioco. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Arataki Itto Main soon Splash Art next next week please :(( pic.twitter.com/58ARKP4iIS — the oni suman king 👹 (@LeiHongAn) September 27, 2021