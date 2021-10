PlayStation Plus: disponibili i titoli di ottobre 2021

Puntuali come sempre, i titoli PlayStation Plus di ottobre 2021 possono essere scaricati gratuitamente da tutti gli abbandonati nella giornata di oggi, martedì 5 ottobre 2021, ossia il primo martedì del mese. Per chi non se lo ricordasse, la line up mensile include Hell Let Loose per PlayStation 5 e PGA Tour 2k21 e Mortal Kombat X per PlayStation 4.

Chiaramente, PGA Tour 2k21 e Mortal Kombat X potranno essere aggiunti alla propria collezione e scaricati anche su PlayStation 5, giocabili ovviamente in retrocompatibilità. Giochi che arrivano, giochi che vanno: i giochi PlayStation Plus di settembre 2021, vale a dire Overcooked: All You Can Eat! per PlayStation 5, Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 per PlayStation 4, non saranno più free-to-play proprio dalla giornata odierna.