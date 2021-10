Vampire The Masquerade Swansong: svelato il nuovo personaggio del gioco

NACON e Big Bad Wolf Studio sono lieti di presentare il terzo e ultimo personaggio giocabile in Vampire: The Masquerade – Swansong in un nuovo trailer. Galeb e Leysha, i primi due eroi introdotti, oggi fanno spazio al terzo personaggio giocabile in Vampire: The Masquerade Swansong. In questo nuovo video incontriamo Emem. Anche se sembra una giovane donna dal fascino magnetico, questa vampira ha in realtà 100 anni.

Ex diva del jazz, ora appartiene al clan Toreador dopo essere stata trasformata da Hilda, l’amore della sua vita. Il video ritrae un attacco nelle strade di Boston, ma la preda non è necessariamente quella che sembra essere la più debole… Emem alla fine rivela i suoi poteri, dalle Discipline della Celerità e della Presenza, che possono renderla praticamente invisibile.

In questo RPG narrativo adattato dalla quinta edizione di Vampire: The Masquerade, il giocatore prende il controllo di 3 vampiri appartenenti a diversi clan della Camarilla, la società segreta a cui appartiene la maggior parte dei vampiri. Tessendo tra le loro storie intrecciate, il giocatore deve affrontare i diversi punti di vista dei suoi personaggi per districarsi fra realtà e finzione. Con sussurri di cospirazione, omicidio e lotte di potere, il giocatore deve proteggere il suo clan, scoprire la verità e soprattutto far rispettare la Masquerade, la legge sui vampiri progettata per nascondere l’esistenza delle creature della notte agli umani.