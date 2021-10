The Elder Scrolls Online: svelata la data d’uscita del DLC Deadlands

Come annunciato nello stream finale di Cancelli dell’Oblivion, siamo felici di rivelare l’ultimo DLC della nostra campagna annuale del 2021, The Elder Scrolls Online: Deadlands. Il nuovo DLC arriverà l’1 novembre per i giocatori su PC/Mac e Stadia e il 16 novembre per i giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Assisti alla disastrosa conclusione dell’avventura annuale nei Cancelli dell’Oblivion in The Elder Scrolls Online: Deadlands. Raggiungi mondi finora inesplorati, scopri nuovi e inusuali alleati e impedisci a Dagon di conquistare il Nirn in questo frenetico finale da 20 ore.

Chi ha già giocato a The Elder Scrolls IV: Oblivion riconoscerà alcune parti delle Deadlands. The Burn è una zona ricca di fiumi incandescenti, bestie infuocate e guglie metalliche. Per la prima volta in un gioco di Elder Scrolls, i giocatori potranno avventurarsi in una nuova zona delle Deadlands chiamata The Sever, una regione spazzata da terribili tempeste e venti impetuosi.

Per finire, neanche un principe daedrico può conquistare quest’ultima regione delle Deadlands: Fargrave è una delle città più grandi di The Elder Scrolls Online, una metropoli mistica e deserta rivestita da un enorme scheletro. È una città in cui il giocatore può creare, acquistare e vendere merci durante il viaggio tra i regni. Prima di visitare questa metropoli, chiediti una cosa: cosa ha valore per chi non ha bisogno di mangiare, bere o dormire?

Dal suo lancio nel 2014, più di 19 milioni di giocatori da 240 nazioni diverse hanno provato The Elder Scrolls Online. Per arricchire ancora di più l’esperienza di gioco, aggiungeremo la traduzione in spagnolo alle lingue supportate da ESO. Questo vuol dire che tutti i testi e i sottotitoli del gioco saranno localizzati in spagnolo, compresi tutti i contenuti passati, presenti e futuri di The Elder Scrolls Online. I giocatori possono acquistare il pacchetto Deadlands dal Crown Store di gioco, mentre è incluso per gli abbonati a ESO Plus. Il nuovo DLC sarà disponibile dal 1° novembre su PC/Mac e Stadia e arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 il 16 novembre.