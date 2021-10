Chocobo GP avrà 20 personaggi giocabili

Chocobo GP potrebbe non essere stato il nuovo gioco di più alto profilo ad essere annunciato al recente Nintendo Direct, ma sicuramente ha catturato l’attenzione di molte persone. Un vero e proprio nuovo kart racer con i personaggi di Final Fantasy sembra un’idea solida sulla carta, quindi ha senso che la gente ne sia intrigata.

Ma naturalmente, la domanda nella mente di molti è: quali personaggi saranno presenti? Abbiamo visto alcuni volti riconoscibili nel trailer di lancio del gioco, e secondo il direttore del gioco, Akihiko Maeda, in un recente panel del TGS (via Siliconera), ha rivelato che il roster è abbastanza ampio. Maeda ha spiegato che in totale, l’opera avrà almeno 20 diversi personaggi giocabili da tutta la serie.

È interessante notare che, anche quando gli è stata posta la domanda, Maeda non ha chiarito se tutti questi saranno disponibili al lancio o se alcuni saranno aggiunti dopo il rilascio come DLC. A tal proposito, quando gli è stato chiesto specificamente dei DLC, è rimasto cauto e non ha fornito una risposta. Chocobo GP uscirà in esclusiva per Switch nel 2022.