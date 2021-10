PlayStation Now: annunciati i giochi di ottobre 2021

Sony ha annunciato i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo del servizio PlayStation Now, a partire da domani 5 ottobre. Si tratta di:

The Last of Us Part II (disponibile fino a lunedì 3 gennaio 2022)

Fallout 76

Amnesia: Collection

Desperados III

Final Fantasy VII Remastered

Victor Vran: Overkill Edition

Yet Another Zombie Defense HD

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato sul canale YouTube PlayStation Access.

Qui la descrizione dei giochi attraverso il PlyStation Blog:

The Last of Us Parte II

Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati.

A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l’agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni.

I giocatori di PS5 che scaricano il gioco sulla console possono scaricare anche la patch per le prestazioni su PS5.

The Last of Us Parte II è disponibile fino a lunedì 3 gennaio 2022.

Fallout 76

Esplora le vaste terre desolate di un mondo devastato dalla guerra nucleare in questo open-world multigiocatore che si aggiunge alla storia di Fallout. Bethesda Game Studios, il pluripremiato studio che ha creato Skyrim e Fallout 4, ti presenta Fallout 76, l’ultima aggiunta alla serie Fallout. Puoi collaborare o meno per sopravvivere. Scopri un mondo grande e dinamico creato nel leggendario universo di Fallout, costantemente minacciato da un annientamento nucleare.

Amnesia: Collection

Una collection, tre esperienze terrificanti. In Amnesia: The Dark Descent, ti risveglierai in un castello desolato, senza quasi memoria del tuo passato. Esplorando gli spettrali corridoi, dovrai rimettere insieme i frammenti dei tuoi ricordi e scoprire quale orrore nascondono. In Amnesia: A Machine For Pigs, il ricco industriale Oswald Mandus si sveglia nel suo letto, febbricitante e ossessionato da sogni di macchinari oscuri e infernali. Tutto ciò che sa è che i suoi figli sono in grave pericolo e starà a lui salvarli. Infine, Amnesia: Justine ti farà affrontare una serie di prove escogitate da una mente folle e perversa. Rischierai la tua vita per salvare quella degli altri?

Desperados III

Questo gioco tattico incentrato sulla trama che si svolge in tempo reale ti sfida a sopravvivere al peggio che il selvaggio West ha da offrire quando John Cooper, in cerca di redenzione, parte per un’avventura. Viaggia attraverso villaggi rurali, paludi e fiumi fino a raggiungere un emozionante duello finale degno delle vere leggende del selvaggio West. Utilizza le tue abilità e quelle della tua squadra come la fidata ascia di Hector, le trappole del cacciatore di taglie McCoy e la pistola nascosta di Kate.

Final Fantasy VIII: Remastered

Sono tempi di guerra. La Repubblica di Galbadia, sotto l’influenza della strega Edea, mobilita i suoi grandi eserciti contro le altre nazioni del mondo. Squall e altri membri del SeeD, un’unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa, che appartiene alla resistenza, per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano. E non dimenticare che Final Fantasy VIII: Remastered è uno dei cinque titoli Final Fantasy in arrivo su PlayStation Now nei prossimi mesi.

Yet Another Zombie Defense HD

Sopravvivi alle orde notturne di non morti da solo o fai squadra con un massimo di tre amici in questo sparatutto zombi arcade con prospettiva dall’alto ed elementi tattici/strategici. Preparati prima che cali la notte: costruisci delle barricate difensive, acquista pistole e munizioni, innalza torrette e sopravvivi più a lungo che puoi. Ogni notte metterai alla prova le tue capacità, e ricorda: le forze del male diventano più forti a ogni ondata. Il gioco offre tre diverse modalità: Difesa, Infinita e Deathmatch.

Nel mese di settembre erano stati invece aggiunti al PlayStation Now: Tekken 7,

Killing Floor 2, Final Fantasy VII, Windbound, Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition e Moonlighter.