Classifica italiana: Just Dance 2021 sopra Death Stranding Director’s Cut

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentaseiesima settimana di questo 2021, dal 20 al 26 settembre. Just Dance 2021, su Nintendo Switch, si prende la vetta, piazzandosi sopra alla Death Stranding: Director’s Cut, che ha debuttato su PlayStation 5 il 24 settembre (qui la nostra recensione). Un altro debuttante, Diablo II: Resurrected, è al quarto posto su PlayStation 5, al sesto su PlayStation 4 e al decimo su Xbox One. Per quanto riguarda la classifica PC in testa c’è ancora una volta GTA V, e al secondo posto Bayonetta (dopo che è stato mostrato il terzo capitolo su Switch). Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 JUST DANCE 2021 SWITCH

2 DEATH STRANDING: DIRECTOR’S CUT PS5

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 DIABLO II: RESURRECTED PS5

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

6 DIABLO II: RESURRECTED PS4

7 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

8 NBA 2K22 PS5

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

10 DIABLO II: RESURRECTED XBOX ONE

PC

1 GRAND THEFT AUTO V

2 BAYONETTA

3 CITIES: SKYLINES

4 DETROIT: BECOME HUMAN

5 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

6 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4

7 THE CREW 2

8 A TOTAL WAR SAGA: THRONES OF BRITANNIA

9 WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR III

10 RED DEAD REDEMPTION 2