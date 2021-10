Rogue Company: trailer cinematico di Cannon

A breve, durante la terza stagione, arriverà un nuovo personaggio in Rogue Company, ovvero Cannon. Per questo First Watch Games e Hi-Rez Studios hanno fatto uscire un teaser trailer cinematico di presentazione, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nella patch note pubblicata a settembre, queste sono le caratteristiche di Cannon:

Cannon è cresciuto a Kansas City con una dieta a base di film d’azione, wrestling professionistico e barbecue. Seguendo il suo sogno di lavorare con una mitragliatrice su un elicottero d’attacco, si è unito all’esercito ma era troppo grande per quel ruolo. Nonostante questo contrattempo, si dimostrò uno dei mitraglieri più affidabili all’interno dei Rangers prima di unirsi alla Rogue Company.

Armi di classe: Fucile d’assalto, Shotgun

Corpo a corpo: Sledgehammer

Gadget:

C4

Shot di Adrenalina

Perk:

Shredder Rounds

Toughen Up

Helping Hand

Tenacity

Life Drain

Headstrong

Abilità:

Gatling Gun

Un devastante cannone Gatling che spara più velocemente quanto più a lungo viene sparato. Può essere montato per aumentare la precisione e la velocità di fuoco.

Conflict connoisseur

I colpi all’atterraggio hanno la possibilità di restituire le munizioni al tuo caricatore attuale. Se la tua Gatling Gun è equipaggiata, la sua durata viene leggermente prolungata.

Lasciandovi al filmato qui sotto, che si rifà ad uno stile visivo anni ’80-’90, vi ricordiamo che il precedente personaggio aggiunto nel TPS multiplayer free-to-play è stata Runway. Rogue Company è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.