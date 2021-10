Far Cry 6: il nuovo trailer mostra i tipi di proiettili, cavalli ed altro

Mancano veramente pochi giorni all’uscita di Far Cry 6, e nel mentre Ubisoft continua a mostrare dettagli del nuovo capitolo della saga. Infatti, un nuovo video è stato pubblicato poco fa, mostrando nuove caratteristiche.

Queste includono i tipi di munizioni, che vanno da quelle morbide e perforanti a quelle incendiarie e velenose. A seconda del nemico da affrontare, potreste voler tenere diversi tipi di munizioni a portata di mano (la perforazione dell’armatura è più efficace su Heavies, per esempio). Ma la parte migliore è che non c’è bisogno di portare munizioni speciali – se avete munizioni regolari per un tipo di arma, cambiano automaticamente per adattarsi al tipo di munizioni dell’arma.

C’è anche il sistema Gear che offre diverse abilità, come spegnere automaticamente qualsiasi fuoco sul giocatore o ottenere un aumento di velocità dopo essere scivolato. Ma c’è anche il transmog, che permette di mantenere le statistiche di un pezzo di equipaggiamento cambiandone l’aspetto. Anche i cavalli hanno la loro importanza, in quanto sono ottimi per viaggiare su terreni ripidi e rocciosi.

Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Vi lasciamo qui sotto al filmato pubblicato poco fa e vi ricordiamo che da qualche giorno è disponibile la colonna sonora.