My Hero Academia World Heroes Mission arriverà in Italia a novembre!

L’annuncio è arrivato direttamente dal prestigioso palco del Romics, uno degli eventi dedicati al fumetto e alla cultura pop più importanti d’Italia. Proprio questa infatti è stata l’occasione scelta da Dynit e Nexo Digital per esaltare tutti i fan italiani di Kohei Horikoshi con una bellissima notizia: My Hero Academia World Heroes Mission arriverà prestissimo in Italia, dove sarà nelle sale tra il 18 e il 21 novembre.

La terza pellicola dedicata al franchise di Kohei Horikoshi ha fatto il suo esordio in Giappone lo scorso 6 agosto, regalando un respiro più internazionale alla saga e sparpagliando i personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in giro per il mondo per affrontare la minaccia rappresentata dal gruppo Humanize e dal suo capo, Flect Turn.

Le vicende di questo terzo film sembrano essere strettamente legate a quelle della quinta stagione dell’anime di My Hero Academia, che si è da poco conclusa (qui la nostra recensione), e alcuni dei personaggi presentati al suo interno hanno fatto ritorno anche nel recentissimo capitolo 328 del manga. Più che comprensibile dunque la curiosità dei fan di tutto il mondo di scoprire cosa sia avvenuto durante questa avventura internazionale di Izuku e dei suoi compagni.

Ora, grazie a Dynit e Nexo Digital, quel momento è sempre più vicino: tra poco più di un mese My Hero Academia World Heroes Mission arriverà nelle sale cinematografiche italiane! Siete pronti a fare di nuovo il tifo per i vostri aspiranti eroi preferiti?