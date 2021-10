L’attacco dei giganti: nuovo trailer per l’ultimo capitolo!

Con il passare dei giorni si avvicina sempre più il momento dell’esordio della seconda parte dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti. L’anime, ispirato al manga di Hajime Isayama, tornerà il prossimo gennaio (il lavoro di doppiaggio sull’opera è già iniziato), ma nel frattempo i fan potranno ingannare l’attesa con l’uscita ufficiale dell’ultimo volume della saga in lingua inglese, previsto per il prossimo 19 novembre.

In vista di quest’occasione, Kodansha, l’editore dell’opera, ha deciso di pubblicare, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, un trailer elettrizzante, che ripercorre alcuni dei momenti più iconici del conflitto tra l’isola di Paradis e Marley, e che porta in primo piano tutti i personaggi più importanti dell’opera, da Eren Jeager al capitano Levi, da Armin a Mikasa, passandro per Falco, Sasha e Rainer.

L’ultimo capitolo de L’attacco dei giganti, giunto a concludere una serializzazione durata più di dieci anni, è uscito per la prima volta sul numero di Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha lo scorso aprile, per poi essere ripubblicato, nel tankobon 34, a giugno. In quest’occasione l’autore, Hajime Isayama, ha potuto aggiungere alcune pagine che erano rimaste fuori dalla prima edizione. Una sorta di director’s cut, dunque, che ha lasciato i fan dell’opera con il fiato sospesa, sottintendendo la possibilità che la serie abbia un sequel (anche se Isayama non ha mai fornito conferme in questo senso).

L’anime, è passato, proprio in occasione della delicatissima quarta stagione, nelle mani dello studio d’animazione MAPPA, una scelta che inizialmente aveva scontentato i fan, che sono stati costretti però a ricredersi dopo che la prima tranche di episodi ha fatto il suo esordio. Considerato anche lo scarsissimo tempo a disposizione (soltanto un anno, tra l’altro con tutte le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19), lo studio d’animazione ha realizzato un’opera di tutto rispetto. E mano a mano che gennaio si avvicina, l’attesa dei fan per scoprire quale sarà la resa dell’ultimo atto non fa altro che aumentare.