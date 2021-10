Battlefield 2042 non subirà un altro rinvio

Battlefield 2042 è uno dei titoli più attesi, e a ragione, di questo 2021, e l’FPS di casa Electronic Arts, sviluppato da DICE, entrerà questa settimana nella sua open beta dedicata a tutte le piattaforme. I giocatori potranno dunque mettere mano per la prima volta al titolo, provando i nuovi Operatori, cambiamenti apportati alla modalità conquista e tanto altro ancora prima dell’uscita ufficiale del gioco.

Battlefield 2042 è già stato posticipato una volta, rimandato al 19 novembre (costringendo, tra l’altro, altri titoli a modificare la loro data d’uscita), ma alcuni fan hanno iniziato a preoccuparsi della possibilità di un nuovo rinvio per il titolo di DICE. Su Reddit ha infatti iniziato a circolare un post secondo il quale il titolo EA potrebbe essere rimandato una seconda volta, e uscire nel marzo 2022.

Queste voci sono state perà brutalmente messe a tacere dal noto insider Tom Henderson, che attraverso il suo profilo Twitter ha spiegato come le voci di un nuovo rinvio di Battlefield 2042 siano completamente infondate. Secondo Henderson il gioco uscirà il 19 novembre, anche e soprattutto perché il team di sviluppo lo ritiene ormai pronto.

Tuttavia Henderson stesso è stato costretto ad ammettere che, nel caso di un effettivo rinvio dell’opera, il 22 marzo sarebbe una delle date più plausibili. Ma Henderson ha proseguito, e ha provato a fare qualche ipotesi azzardata, dicendo che se ci sarà qualcosa che verrà rinviato non sarà l’intero titolo ma solo la modalità Hazard Zone:

In effetti Hazard Zone è una modalità che, al di fuori della sua generica descrizione, non ha ancora ricevuto dei dettagli.

Per il momento dunque, Battlefield 2042 rimane previsto in uscita per il 19 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (via Steam ed Epic Game Store).

The reddit post about #BATTLEFIELD2042 being delayed to March 2022 is bullshit.

Everyone I've spoke to say it will release Nov 19 regardless of the BETA because the team is confident it's ready.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 3, 2021