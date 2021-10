Yashahime Princess Half-Demon: ecco la opening e l’ending della seconda stagione

Lo scorso autunno, l’esordio della prima stagione di Yashahime Princess Half-Demon aveva letteralmente mandato in visibilio gli inossidabili fan di un capolavoro manga e anime come Inuyasha. L’opera era infatti il sequel del capolavoro di Rumiko Takahashi, incentrata sulle avventure di Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, e di Towa e Setsuna, le due figlie di Sesshomaru. Dopo essere stata divisa dalla sorella ed essere finita, attraverso un tunnel spazio-temporale, nel Giappone moderno, Towa riesce a ritornare nel Giappone feudale da cui proveniva, soltanto per scoprire che sua sorella Setsuna ha perso ogni memoria di lei. Inizierà così la lunga ricerca delle due, alle quali si unirà anche la cacciatrice di demoni Moroha.

A un anno di distanza da quell’esordio, Yashahime Princess Half-Demon è stata confermata per una seconda stagione, che è già tornata sugli schermi di tutto il Giappone, per la delizia dei fan, candidandosi di nuovo a divenire il prossimo anime di riferimento per tutti gli amanti degli shonen. La nuova stagione intende riprendere da dove si era interrotta la prima, risolvendo alcune delle sottotrame che erano state lasciate aperte nella prima tranche di episodi.

Per presentare al meglio questa seconda stagione, lo studio d’animazione Sunrise, responsabile della produzione, ha deciso di condividere due brevi clip che hanno regalato ai fan un assaggio della nuova opening e della ending. Per quanto riguarda la prima, il brano è intitolato ReBorn, ed è stato interpretato dalla famosa boy band giapponese NEWS. La ending invece si intitolerà Toumei no Sekai, e a cantarla saranno le Little Glee Monster. Un assaggio dei due temi musicali è in calce a questo articolo!

Insomma siete pronti a rivivere le emozioni di quel classico senza tempo che è Inuyasha attraverso le avventure delle figlie dei nostri amati protagonisti? Yashahime Princess Half-Demon è pronto a tornare per tutti i fan di Rumiko Takahashi! Vi ricordiamo che l’anime viene trasmesso in simulcast, al di fuori del Giappone, su Crunchyroll, Funimation e Hulu.