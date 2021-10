Story of Seasons Pioneers of Olive Town supera il milione di unità

Le spedizioni mondiali totali e le vendite digitali per Story of Seasons: Pioneers of Olive Town hanno superato il milione di unità, ha annunciato Marvelous. Il titolo è stato lanciato per la prima volta su Switch il 25 febbraio in Giappone, il 23 marzo in Nord America e il 26 marzo in Europa, seguito da PC tramite Steam il 15 settembre. Di seguito una panoramica del gioco:

Ispirato dai racconti dei giorni pionieristici del nonno, il protagonista decide di fare le valigie e lasciare il trambusto della vita cittadina per la frontiera di Olive Town. Quando arriva, incontra Victor, il sindaco della città e il vecchio amico del nonno che lo porta nella vecchia fattoria, bonificata dalla natura nel corso degli anni. Il protagonista è determinato a ridare vita al sogno del nonno e seguire le sue orme, rimboccandosi le maniche e mettendosi subito al lavoro. Olive Town, si trova a pochi passi dalla fattoria, ed è una città portuale costruita sulla punta di una penisola. Potrebbe essere una cittadina tranquilla, ma ospita tutta una serie di personaggi unici.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è disponibile per PC tramite Steam e Nintendo Switch.