Life Is Strange True Colors: 60 FPS su next-gen

Life Is Strange True Colors è il più recente dei capitoli che compongono una saga di esperienze narrative, progettate e sviluppate da Square Enix. Quest’ultimo episodio è uscito appena un mese fa e già può contare su un’espansione, chiamata Wavelenghts, che ne allunga e approfondisce la trama.

Oltre all’update che ha diffuso il DLC di cui sopra, nella giornata di ieri Square Enix ha comunicato tramite il suo sito ufficiale che avrebbe pubblicato un aggiornamento inerente al miglioramento delle performance e della risoluzione di Life Is Strange True Colors sulle console di più nuova generazione e, quindi, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nello specifico, al titolo verrà aggiunta la classica opzione relativa all’incremento della risoluzione o per il miglioramento delle prestazioni, introducendo la possibilità di far girare l’opera a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L’aggiornamento vero e proprio è avvenuto ieri sulle console appena citate, mentre su quelle last-gen verrà diffuso a partire dal 6 ottobre 2021, ovvero domani.

Oltre agli aggiornamenti sugli hardware di Sony e di Microsoft, in aggiunta, anche la versione Steam del gioco verrà upgradata, vediamo in che modo. Su Steam, l’avventura grafica otterrà il supporto HDR e una patch che risolverà le problematiche relative ai cali di frame che i fan hanno riscontrato mentre adoperavano i poteri di Steph.

Life Is Strange True Colors è uscito il 10 settembre scorso e, perciò, è attualmente disponibile (insieme al suo DLC Wavelenghts) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (più in là verrà anche reso disponibile su Nintendo Switch).