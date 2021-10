Assassin’s Creed Valhalla: miglioramenti per Stadia nel nuovo aggiornamento

Ubisoft ha dettagliato l’ ultimo importante aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla. Su Stadia, introduce anche nuove opzioni grafiche per il gioco che consentono ai giocatori di dare la priorità a un frame rate o una qualità dell’immagine più elevati.

L’aggiornamento pone anche le basi per l’uscita dell’espansione Discovery Tour: Viking Age di Assassin’s Creed Valhalla il 19 ottobre. Il nuovo DLC consente ai giocatori di esplorare e interagire con la storia e la cultura del mondo dell’era vichinga e sarà gratuito per tutti i possessori del gioco. La patch 1.3.2 del titolo pesa 24,09 GB per Xbox Series X/S, 19,4 GB per Xbox One , 8,54 GB per PS5 , 10,84 GB per PS4 e 20,42 GB per PC. La scorsa settimana, Ubisoft ha confermato i suoi piani autunnali per Assassin’s Creed Valhalla, inclusi aggiornamenti del titolo e nuovi contenuti.

Dopo l’aggiornamento di questa settimana e l’uscita di Discovery Tour: Viking Age, la prossima versione 1.4.0 includerà l’Oskoreia Festival, che sarà un evento gratuito a tempo limitato. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale PlayStation:

Sarai Eivor: il tuo destino è diventare una leggenda tra i vichinghi. Nemici da razziare, un insediamento da espandere, il potere politico da accrescere: fai quanto serve per conquistarti un posto tra gli dei nel Valhalla.

Caratteristiche

Guida razzie leggendarie contro le truppe e le fortezze sassoni.

Un’arma in ogni mano! Scopri il brutale stile di combattimento dei vichinghi.

Mettiti alla prova affrontando la più ampia gamma di nemici mai vista in Assassin’s Creed.

Ogni scelta che compi rende il tuo personaggio e il tuo clan differenti e scrive una nuova pagina della loro leggenda.

Esplora un mondo aperto medievale, spingiti dalle brutali coste della Norvegia fino agli incantevoli regni d’Inghilterra.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Amazon Luna, Google Stadia e PC.