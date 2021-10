PlayStation: ex CEO scettico sulle uscite su PC al day one

In una recente intervista con What’s Up PlayStation, è stato intercettato Shawn Layden, ex capo dell’azienda, il quale ha espresso alcune opinioni in merito alle strategie che Sony starebbe applicando sui propri titoli esclusivi. In particolare, Layden si sarebbe soffermato sull’eventualità di lanciare i videogiochi contemporaneamente su PS5 (e/o PS4) e PC.

PlayStation ha solamente di recente tastato il terreno, facendo uscire alcuni titoli esclusivi di PS4 anche su PC. Esempi eclatanti sono Horizon Zero Dawn, giunto su PC ad agosto 2020; Days Gone, arrivato proprio la scorsa primavera; per finire, Uncharted Legacy of Thieves Collection (raccolta del quarto capitolo e dello spin-off), il quale arriverà a breve su PS5 e il prossimo anno su PC.

Gli esperimenti, quindi, sono stati effettuati e anche con grosso successo. Tuttavia, Layden resta fermo sul fatto che, secondo la sua opinione, Sony non sarà in grado di perpetuare una strategia che riesca a far uscire in contemporanea i titoli sia sulle console che su PC:

Non credo che vedrete mai Sony far uscire contemporaneamente i suoi giochi sia su PC che sulle sue console. Sapete, mai dire mai, anche perché una delle strategie che abbiamo studiato mentre lavoravo ancora lì, era che bisogna andare dove i fan si radunano. Dobbiamo andare dove si trovano i fan, bisogna andare “a casa loro”. E qual è il modo migliore per raggiungere casa loro? Prendere uno dei nostri giochi più venduti che ha fatto esplodere il mercato 18 o 24 mesi fa, migliorarlo e rivenderlo nella sua versione PC. Il tutto sta nel dimostrare a chi non è voluto passare alle console che cosa si sta realmente perdendo.

Questa tattica, per Sony e la sua PlayStation, si sta rivelando davvero efficace, come del resto quella di Xbox e Microsoft, le quali riescono a far approdare i loro titoli contemporaneamente sia su PC che sulle console.