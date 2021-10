Epic Games Store: in arrivo gli obiettivi!

É recentissima la notizia secondo cui uno dei maggiori store online di gaming riceverà un importante update che, siamo sicuri, farà piacere a buona parte dei videogiocatori. L’aggiornamento in questione riguarderà l’Epic Games Store, il quale introdurrà a partire dalla prossima settimana un nuovo sistema di obiettivi.

La notizia è arrivata dal blog del negozio digitale, nel quale vengono spiegate tutte le funzionalità di questa nuova aggiunta. Non solo, Epic ha anche comunicato il primo lotto di titoli che potrà supportare questa interessante opzione: Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Kena Bridge of Spirits, Zombie Army 4 e Alan Wake Remastered.

Gli obiettivi di Epic Games Store saranno suddivisi in quattro livelli base, ovvero bronzo, argento, oro e platino (come i trofei su PlayStation), e questa classificazione è stata strutturata in base al valore degli obiettivi in XP. L’obiettivo di platino verrà assegnato dopo aver totalizzato 1000 XP in un gioco:

Bronzo: 5-45 XP

Argento: 50-95 XP

Oro: 100-200 XP

Platino: 250 XP

Gli XP dovrebbero funzionare in un modo analogo al punteggio guadagnabile su Xbox. Gli obiettivi sbloccati con i punteggi XP saranno condivisibili e visionabili in una scheda sullo store dedicata, in cui il giocatore potrà tenere traccia dei propri progressi. Epic Games Store era già in possesso di una funzionalità simile: predisponeva, infatti, di uno strumento di obiettivi dedicato agli sviluppatori dei giochi, i cosiddetti “developer achievements“. Questi ultimi lavoreranno di pari passo con i nuovi obiettivi e si integreranno perfettamente con il nuovissimo sistema di tracciamento dei progressi.