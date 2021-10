Fire Emblem Heroes: aggiornamento 5.10 disponibile

In Fire Emblem Heroes è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento 5.10. La manutenzione per la versione 5.10.0 dura dal giorno 6/10/2021 0:00 al giorno 6/10/2021 5:00. La versione 5.11 è già stata annunciata. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete, della nuova patch, qui. Inoltre è stato annunciato un nuovo evento di Tempest Trials Plus, tramite Twitter.

Il nuovo Tempest Trials si chiama Ice & Flame 4 e sarà disponibile dal 7 ottobre. Sarà possibile ricevere premi speciali sulle mappe e i giocatori potranno ottenere l’Eroe Sophia: Cobweb Prophet. nuovo evento di evocazione per Fire Emblem Heroes ed è finalmente disponibile. Ricordiamo che gli eroi con abilità doppia esperienza sono presenti come parte di un focus di evocazione a 5 stelle. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Aggiornamento di Viaggio eroico. Viene introdotta la funzione Eventi ricordi disponibili.

Aggiornamento del set di manuali di lotta temporanei.

Aggiunta di nuove armi ed altre da craftare.

Aggiornamento di Blitz eterei.

Aggiornamento di Rombo di Mjölnir.

Altri eroi tramite i calici eroici.

Altre modifiche. Sono migliorati i movimenti dell’IA quando controlla Micaiah, Regina radiante.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

