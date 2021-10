JETT The Far Shore: ecco il trailer di lancio

Durante lo State of Play di luglio scorso, era stato annunciato che JETT The Far Shore di Superbrothers e Pine Scented sarebbe arrivato entro la fine dell’anno 2021. E così sarà, anzi, così è stato, perché oggi è finalmente uscito il titolo su last e current-gen di Sony e, in occasione di ciò, la casa di sviluppo ha voluto pubblicare il trailer di lancio.

JETT The Far Shore è un titolo action e adventure che invita i giocatori ad imbarcarsi in una spedizione interstellare, la quale servirà per ricamare il futuro per le persone inseguite e perseguitate dall’oblio. In qualità di scout, Mei dovrà essere la prima ad atterrare su un mistico pianeta oceanico, con l’ausilio di un “JETT“, che permetterà alla protagonista di esplorare la vastità dell’ambiente sconosciuto.

Il mondo di gioco sarà di struttura open-world e le fasi esplorative ed action, verranno alternate da scene decisamente dal taglio maggiormente cinematico. Sarà un viaggio che esplorerà Mei nell’intimo, risvegliandone il coraggio, i desideri e i rimpianti. Il trailer, che troverete in calce alla news, mostra l’imponenza di un mondo di gioco enigmatico e misterioso, che solo Mei potrà esplorare a dovere a bordo del JETT.

JETT The Far Shore è attualmente disponibile in formato digitale sul PlayStation Store per PlayStation 5 e PlayStation 4.