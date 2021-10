Fire Emblem Heroes: annunciato l’evento Shared Bounty

Nintendo e Intelligent Systems hanno annunciato, per il gioco mobile Fire Emblem Heroes, un nuovo evento Shared Bounty che sarà disponibile dal 7 ottobre. Includerà gli Eroi Robin: Fall Reincarnation, Rhea: Witch of Creation, Kurthnaga: Autumn Goldoan, e Sothis: Bound-Spirit Duo. È prevista anche una nuova Prologue Story. Ricordiamo che è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento 5.10. La manutenzione per la versione 5.10.0 dura dal giorno 6/10/2021 0:00 al giorno 6/10/2021 5:00. La versione 5.11 è già stata annunciata. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete, della nuova patch, qui. Inoltre è stato annunciato un nuovo evento di Tempest Trials Plus.

Il nuovo Tempest Trials si chiama Ice & Flame 4 e sarà disponibile dal 7 ottobre. Sarà possibile ricevere premi speciali sulle mappe e i giocatori potranno ottenere l’Eroe Sophia: Cobweb Prophet. nuovo evento di evocazione per Fire Emblem Heroes ed è finalmente disponibile. Ricordiamo che gli eroi con abilità doppia esperienza sono presenti come parte di un focus di evocazione a 5 stelle.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.