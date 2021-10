NBA 2K22: nuovi aggiornamenti in vista

Un nuovissimo aggiornamento per NBA 2K22 verrà distribuito per le console della scorsa generazione (Xbox One e PlayStation 4) proprio nella giornata di oggi, 5 ottobre 2021, presentando dimensioni piuttosto massicce su entrambe le piattaforme. In aggiunta, settimana scorsa anche le macchine di più nuova generazione hanno ricevuto un po’ di affetto da Visual Concepts e 2K, gli sviluppatori del titolo, tramite la diffusione della patch 1.007.

Our latest Patch is live on PS5 and Xbox Series X|S with MyCAREER progression fixes, player likeness updates, continued stability & performance improvements, and more.

Read the detailed notes here: https://t.co/vbovvoTvLE pic.twitter.com/jVMzIXwac9 — NBA 2K (@NBA2K) September 30, 2021



Come già accennato, le patch rilasciate su last-gen sembrano essere piuttosto consistenti, figurando di 28 GB e di 33 GB, rispettivamente per PlayStation 4 e Xbox One. Considerate la portata importante di queste due patch, i giocatori si aspettano degli aggiornamenti considerevoli. Purtroppo, non sono ancora stati chiariti gli scopi della patch in questione.

In attesa della pubblicazione delle note ufficiali della patch, possiamo accertare che saranno risolti sicuramente alcuni bug minori (segnalati anche in un post su Reddit) e migliorate le prestazioni per assicurare una stabilità maggiore. Non crediamo ci si possa aspettare chissà quali introduzioni a livello di meccaniche di gameplay nell’aggiornamento di oggi. Un ritorno molto atteso dai fan era quello della possibilità di creare le magliette personalizzate da far indossare ai giocatori, feature poi eliminata dagli sviluppatori a causa di alcuni design inappropriati.

Ricordiamo a tutti che NBA 2K22 (di cui è disponibile una recensione qui) è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.