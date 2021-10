Shin Megami Tensei V: nuovo trailer su Hecatoncheir

Manca sempre meno all’uscita del tanto atteso Shin Megami Tensei V e, come sempre, ATLUS punta a farci conoscere sempre più personaggi del JRPG che potremo giocare a partire dal mese prossimo. In particolare, ultimamente ci vengono costantemente mostrati nuovi trailer di cui i protagonisti sono i demoni che potremo affrontare durante l’avventura.

L’ultimo demone che abbiamo potuto conoscere è stato Cerberus, mentre oggi possiamo fare la conoscenza di Hecatoncheir grazie ad un nuovo trailer. Questo demone è tratto dalla mitologia greca e fa parte dei giganti che sono stati riportati in vita da Zeus per poter affrontare al suo fianco la battaglia contro i Titani.

I suoi attacchi sono molto pericolosi e sono i seguenti: Aura criptica, Furia (dai 2 ai 5 colpi di danno fisico a nemici casuali, contraddistinti da una scarsa precisione) e Ruggito. Il trailer relativo a Hecatoncheir e ai suoi attacchi, potrete trovarlo in calce a questa notizia. Non resta che attendere il prossimo trailer per capire con quali altre mostruosità ci scontreremo una volta impugnata la Switch. Ricordiamo a tutti, infine, che Shin Megami Tensei V vedrà la luce tra pochissimo! L’opera di ATLUS, infatti, uscirà il 12 novembre 2021 su Nintendo Switch.