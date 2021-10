Asdivine Collection: in arrivo a novembre la versione fisica

Una nuova versione fisica che include quattro giochi della serie Asdivine arriva su Nintendo Switch grazie a Limited Run Games e i preordini sono attivi e rimarranno aperti fino a domenica 11 novembre. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Asdivine Collection, include Asdivine Hearts, Asdivine Hearts II, Asdivine Dios e Asdivine Menace. Di seguito una panoramica dei titoli presenti in Asdivine Collection:

Asdivine Hearts

Un anno prima della nostra storia, il mondo di Asdivine fu avvolto da un folgorante lampo di luce. Da quel momento, l’influenza delle ombre cominciò a crescere ancor più forte su tutta la faccia della terra. Poche persone erano al corrente che una cospirazione veniva da lontano, e del pericolo che si stava avvicinando. Una sorprendente rivelazione attende Zack e la sua amica d’infanzia Stella.

Asdivine Hearts II

La storia si svolge due anni dopo gli eventi della prima avventura, quando Zack e i suoi amici si tuffano in una nuova missione, questa volta per salvare il mondo parallelo di Archelio che si trova al punto di essere congelato nel ghiaccio.

Asdivine Dios

Tra i molti mondi che le divinità hanno creato, c’è un mondo che abbonda di vita conosciuto come Asdivine. Quando in tutto il mondo inizia a esserci una serie di disordini, con forze oscure che minacciano di distruggerlo, Izayoi, la divinità di Asdivine, abbraccia la causa per salvare il mondo che ha creato con le sue stesse mani. Soffrendo di una sfortunata perdita dei suoi poteri divini, c’è qualche speranza che possa farcela? Alza il sipario su questa avventura dalle proporzioni divine e scoprilo!

Asdivine Menace

Un secolo dopo gli eventi di Asdivine Dios, la pace si è finalmente consolidata. Fino al momento in cui però un visitatore, presentatosi improvvisamente da un altro mondo, non proclama che l’intero universo sta per essere distrutto. Sentendo questo, Izayoi parte con un trio di spiriti molto idiosincratici nel tentativo di contrastare questo destino di condanna. Ma qual è la soluzione che troveranno?