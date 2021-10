Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: disponibile il pre-ordine

Sabato scorso, durante il Tokyo Game Show, c’è stato un panel dedicato a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, prossimo action JRPG che arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store) dal 18 marzo 2022. Da oggi aprono i pre-order del gioco. Per ulteriori informazioni in merito, si può visitare questa pagina.

Nel corso del suo broadcast al Tokyo Game Show, Square Enix Ltd ., ha partecipato a un panel su STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN durante il quale gli sviluppatori di Square Enix e Team Ninja di KOEI TECMO hanno parlato del nuovo action JRPG, mostrando un’anteprima della modalità multiplayer. Hanno anche confermato che il feedback dei giocatori sulla versione di prova uscita all’E3 sta guidando alcune delle decisioni chiave dello sviluppo.

I partecipanti alla discussione, ovvero Daisuke Inoue (Director, Square Enix), Hiroya Usuda (Director, Koei Tecmo Games), Nobumichi Kumabe (Director, Koei Tecmo Games) e Tetsuya Nomura (Creative Producer) hanno ringraziato i giocatori per il loro supporto e la loro partecipazione, parlato dei miglioramenti che apporteranno alle aree descritte di seguito, grazie ai feedback dei giocatori, e confermato che verranno inclusi nella versione finale del gioco. Chi non vede l’ora di provare una selezione di questi miglioramenti può giocare alla TRIAL VERSION 2, che è disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lo streaming del TGS 2021 di STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, completamente sottotitolato è disponibile qui sotto

Un approfondimento di ciò che è stato discusso durante la trasmissione è anche disponibile sul blog di SQUARE ENIX: https://sqex.link/n39b

La TRIAL VERSION 2 è disponibile da oggi fino all’11 ottobre 2021 alle 16:59 CEST su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori potranno provare una versione ampliata della prima TRIAL VERSION, uscita qualche mese fa, e scrivere le loro opinioni in un questionario. Il questionario sarà disponibile da oggi fino al 18 ottobre 2021 alle 16:59 CEST dalla schermata del menu della demo.

La TRIAL VERSION 2 permette di esplorare un nuovo livello del gioco, la Riserva distorta, insieme a un nuovo alleato, provare dei nuovi stili di combattimento con l’aggiunta di varie classi e affrontare una serie di nuovi nemici. Questa è anche la prima opportunità per provare la modalità multiplayer, in cui fino a tre persone possono giocare insieme e affrontare i mostri in squadra online.