Kingdom Hearts: tre giochi in arrivo su Switch in cloud

Poco fa è stato annunciato il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate, Sora, ma non è l’unico annuncio di oggi che lega la saga di Kingdom Hearts e Nintendo. Square Enix ha infatti annunciato che tre giochi della serie arriveranno su Switch, in versione cloud. Si tratta di:

KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Cloud Version

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

KINGDOM HEARTS III + Re Mind Cloud Version

Come scritto anche nel comunicato, i giochi potranno essere acquistati singolarmente, oppure insieme in una raccolta di versioni cloud “all-in-one”: la INTEGRUM MASTERPIECE per Cloud. Non è stata annunciata una data d’uscita.

Qui sotto potete vedere il tweet di Nintendo Italia.

I giochi di #KingdomHearts sono in arrivo su #NintendoSwitch in versione cloud! – KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Cloud Version

– KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

– KINGDOM HEARTS III + Re Mind Cloud Version pic.twitter.com/w69yp02jzi — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 5, 2021

Oltretutto, è stato pubblicato un trailer che mostra altre novità sulla serie: in primo luogo, il capitolo finale della storia del titolo mobile DARK ROAD uscirà questo inverno. Inoltre, l’intera storia di Union χ [Cross] è disponibile per i giocatori da rivivere o provare per la prima volta in assoluto, il tutto attraverso una modalità teatro. Qui sotto potete vedere il filmato, che annuncia anche l’evento per i vent’anni della serie, con dettagli imminenti. Infine, è in arrivo una nuova linea di prodotti a tema proprio per il 20° anniversario.