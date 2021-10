Sly Cooper: in lavoro un nuovo titolo della serie?

Una delle icone della seconda generazione PlayStation, Sly Cooper, è ferma ai box da parecchio tempo. La serie platform, nata da Sucker Punch, è ferma da quel “Ladri nel Tempo” del 2013 su PlayStation 3 e PS VITA, sviluppata da Sanzaru Games. Stando ad un recente tweet di un insider, sembrerebbe che il brand potrebbe tornare con un nuovo capitolo.

Nick Baker, co-fondatore di Xbox Era, che ha un discreto curriculum per quanto riguarda leak e rumor (un certo numero dei quali relativi a PlayStation), ha recentemente lasciato un post su Twitter, affermando che una fonte di Sony gli ha confermato che un nuovo gioco di Sly Cooper è davvero in lavorazione, e che è qualcosa che aveva menzionato anche precedentemente. Non viene nominato alcuno studio di sviluppo che starebbe lavorando su questo gioco, ma solo che è in fase di realizzazione.

Naturalmente, queste informazioni non sono ancora verificate, quindi è meglio prenderle, come sempre, con le pinze. In ogni caso, un nuovo titolo con protagonista il procione e la sua banda potrebbe far contenti tanti amanti dei platfom.

Qui sotto potete vedere il tweet di Baker:

“Ehi, fan di Sly! Immagino che ci siano buone notizie? La mia fonte “normale” della Sony mi ha appena confermato che Sly sta effettivamente tornando. Questo è tutto. Solo un aggiornamento, visto che molti di voi ancora oggi mi scrivono via DM.”

Hey Sly fans. I guess some good news? My “normal” Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That’s it. That’s all. Just an update since many of you still DM me to this day.

— Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021