Metroid Dread: scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul gioco

Metroid Dread, nuovo capitolo in 2D della serie dopo 19 anni, sta per approdare sulla famiglia di console Nintendo Switch. Per prepararsi al meglio per questa nuova avventura e rinfrescarsi la memoria sulle vicende di Samus Aran, la migliore cacciatrice di taglie della galassia, Nintendo ha preparato degli speciali e imperdibili approfondimenti che ripercorrono tutto ciò che è essenziale sapere su questa saga sci-fi. I Rapporti sul gioco disponibili sul sito ufficiale Nintendo, esplorano in ogni articolo un tema diverso: dalle novità dell’ultimo capitolo, agli approfondimenti su ambienti e personaggi, passando per un’interessante retrospettiva sui 35 anni della saga, fino ad arrivare ai punti chiave che definiscono ogni Metroid.

Attualmente sono disponibili 9 rapporti, mentre il decimo e ultimo verrà pubblicato proprio venerdì 8 ottobre, il giorno dell’uscita di Metroid Dread:

· Volume 1: il trailer di annuncio

· Volume 2: gli E.M.M.I.

· Volume 3: sette punti che definiscono la saga 2D

· Volume 4: una retrospettiva sui 35 anni della saga

· Volume 5: le abilità di Samus Aran

· Volume 6: un’analisi dettagliata dell’ultimo trailer

· Volume 7: i segreti dei Chozo

· Volume 8: analisi del pianeta ZDR

· Volume 9: consigli utili per i principianti

Metroid Dread è un seguito diretto di Metroid Fusion, uscito nel 2002, e conclude la saga in cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatrice di taglie Samus e dei Metroid, che ha avuto inizio con il primo Metroid per NES. In questo gioco, Samus atterra da sola su un misterioso pianeta alieno e viene braccata da una pericolosa nuova minaccia meccanica, i robot E.M.M.I. Man mano che sbloccano nuove abilità, i giocatori potranno tornare nelle aree che hanno già visitato e scoprire nuovi luoghi e potenziamenti nascosti, in classico stile Metroid.

Metroid Dread arriverà su Nintendo Switch l’8 ottobre, in concomitanza con l’uscita di Nintendo Switch modello OLED. Al lancio sarà disponibile anche un’edizione speciale di Metroid Dread che include il gioco su scheda, una custodia SteelBook, un artbook di 190 pagine della serie Metroid 2D e cinque carte con le illustrazioni delle copertine dei cinque giochi della saga. A partire dal 5 novembre, sarà inoltre possibile trovare un set composto da due statuette amiibo: Samus con la sua tuta di Metroid Dread e l’E.M.M.I.