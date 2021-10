Round One: al via il più importante evento dedicato al business degli esports in Italia

Iniziano oggi i lavori di Round One, l’appuntamento annuale dedicato al business degli esports in Italia organizzato da IIDEA e Ninetynine, che oggi e domani si terrà presso OGR Torino. La seconda edizione dell’evento si è aperta oggi alle 9.30, con un momento istituzionale che ha visto la partecipazione di IIDEA, UniCredit quale Premium Partner dell’evento, Fondazione CRT come Sostenitore dell’iniziativa e OGR Torino, come Innovation e Network Partner.

“Round One nasce per favorire lo sviluppo del business, promuovere la professionalizzazione degli operatori, dare la possibilità a brand intra e extra settore, media e istituzioni di comprendere a pieno il mondo degli esports”, ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “L’esperienza dell’anno scorso ci ha

spronati a fare meglio quest’anno e a raccogliere in due giorni di evento tutti relatori e partner di primo piano per l’ecosistema del gaming competitivo a livello italiano e internazionale. Siamo molto orgogliosi del programma che offriamo alle aziende partecipanti e fiduciosi che Round One possa diventare un appuntamento imperdibile per chi vuole operare in questo settore”.

Il programma della due giorni di Round One prevede la realizzazione di oltre 20 talk e panel, con più di 35 ospiti italiani e internazionali di primo piano e oltre 60 aziende disponibili a fissare incontri di business. L’evento si avvarrà quest’anno di numerose e prestigiose partnership, tra cui quelle con UniCredit quale Premium Partner dell’evento, Fondazione CRT come Sostenitore dell’iniziativa, OGR Torino come Innovation e Network Partner, Group M come Main Sponsor, Open Fiber e Reply come Gold Sponsor,

Ticket One come partner Tecnico, Nielsen come Research Partner, Corriere dello Sport – Stadio, TuttoSport ed EsportsMag come Media Partner e Hiway Media e NVP powered by Amazon Web Services come Partner Digitali.

“Abbiamo scelto di supportare questa iniziativa, che riteniamo molto importante per il territorio torinese in cui si svolge e su cui UniCredit è storicamente molto radicata, in primo luogo per l’attrattività nei confronti degli ospiti italiani e internazionali che vi parteciperanno ed anche per la splendida cornice delle riqualificate OGR che ospiteranno l’evento”, afferma Massimo Bondanza, Head of Marketing & Products di buddybank. “Sono oramai 2 anni che, con buddybank, sosteniamo il mondo degli Esports, anche perché rappresenta in pieno una buona parte della nostra clientela smart e giovane”.

Round One nasce per aiutare le aziende a far crescere il proprio business e per questo consente non solo di approfondire tematiche di interesse ma anche di fissare meeting con team, organizzatori di eventi, publisher, brand intra ed extra settore e agenzie utilizzando la piattaforma di matchmaking (https://event.roundone.gg/) che consente non solo di accedere allo streaming dei panel qualora si partecipi a Round One con un Digital Ticket, ma anche – per la prima volta quest’anno, di seguire l’evento

in presenza e prenotare il proprio posto in sala, all’interno della splendida cornice di OGR Torino.

“OGR Torino, come hub di cultura contemporanea e innovazione, è una casa naturale per Round One. In OGR Tech, infatti, abbiamo investito sul gaming sin dall’inizio come ambito ad elevato tasso di sviluppo, con programmi di accelerazione e raccogliendo nella nostra community eccellenze internazionali e attori di rilievo del settore, tra creatività, sperimentazioni e l’obiettivo di valorizzare e attrarre talenti in città. Qui ogni giorno nascono opportunità e si creano connessioni. Da Round One, acceleratore per l’industria del gaming competitivo, ci aspettiamo di consolidare la nostra presenza a livello europeo anche negli esports e la nascita di altre collaborazioni virtuose, a sostegno dell’innovazione d’impresa”, afferma Matteo Pessione, Coordinatore OGR Tech e Progetti Innovazione Fondazione CRT.

Potete trovare l’agenda completa di Round One, con tutti gli appuntamenti in programma nei due giorni dell’evento, all’indirizzo https://roundone.gg/talk-panel/

La biglietteria di Round One è ancora aperta e prevede tre tipologie di biglietti. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale all’indirizzo www.roundone.gg/ticket