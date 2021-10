Frontline: annunciato il battle royale di Ghost Recon

È appena terminato lo showcase per i 20 anni della serie Ghost Recon di Ubisoft, e nella parte finale è stato svelato il nuovo gioco in sviluppo dalla sezione di Bucarest: si tratta di Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, un titolo pvp su larga scala, per oltre 100 giocatori e free to play. Tra le informazioni date dagli sviluppatori ci sono le prime tre classi: assalto, supporto e scout: ogni squadra è composta da tre giocatori, che dovranno ricercare informazioni per poi alla fine arrivare ad un punto d’estrazione con tanto di elicottero. Il punto è quello stesso elicottero potrà essere anche rubato da altre squadre.

Sul sito ufficiale del gioco è possibile registrarsi ad un test chiuso per PC. Successivamente arriveranno altre fasi di test per le altre piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S)

Descrizione:

Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline è uno sparatutto tattico PvP e free-to-play ambientato nel famoso universo di Ghost Recon. Ghost Recon Frontline offre un avanzato sistema di classi e una vasta gamma di strumenti per il supporto tattico che permettono una totale libertà strategica, con vari modi di sconfiggere i team nemici e vincere ogni scontro.

Caratteristiche:

TOTALE LIBERTÀ TATTICA

Passa da un mercenario all’altro, anche nel bel mezzo della battaglia.Plasma il campo di battaglia che ti circonda richiedendo rinforzi tattici come letali torrette automatiche, droni con fumogeni e barricate giganti. Non c’è mai un solo modo per vincere, e avrai la libertà di decidere quale approccio strategico usare.

Passa da un mercenario all’altro, anche nel bel mezzo della battaglia.Plasma il campo di battaglia che ti circonda richiedendo rinforzi tattici come letali torrette automatiche, droni con fumogeni e barricate giganti. Non c’è mai un solo modo per vincere, e avrai la libertà di decidere quale approccio strategico usare. SQUADRE BASATE SU CLASSI

Collabora con altri giocatori da tutto il mondo e assembla una squadra perfetta sfruttando un sistema di classi profondo e incisivo. Divertiti con un’esperienza di gioco su misura e porta in battaglia le tue strategie personali.

Collabora con altri giocatori da tutto il mondo e assembla una squadra perfetta sfruttando un sistema di classi profondo e incisivo. Divertiti con un’esperienza di gioco su misura e porta in battaglia le tue strategie personali. UN ENORME CAMPO DI BATTAGLIA

Scopri Drakemoor Island, un mondo aperto pieno di ambientazioni diverse che è al centro del conflitto di Ghost Recon Frontline. Con una grande varietà di luoghi e biomi (da alte montagne a terre aride) e con condizioni meteo in continuo mutamento, quest’isola richiede la massima capacità di adattamento.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.