Super Monkey Ball Banana Mania: ecco il trailer animato

Oggi è uscito Super Monkey Ball Banana Mania (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione). Per questo SEGA ha pubblicato un simpatico trailer di lancio animato, che mostra la scimmietta AiAi con i suoi amici (tra cui Sonic e Tails) che rotolano nelle loro sfere e poi partono per fermare il Dr. Bad-Boon.

Il gioco è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox One e Xbox Series S|X.

Queste le caratteristiche di Super Monkey Ball Banana Mania attraverso la pagina del PlayStation Store:

Rotola in mondi fantastici con AiAi e i suoi amici, per fermare il Dr. Bad-Boon, uno scienziato pazzo che vuole far saltare per aria l’Isola della Giungla! Unisciti al “dream team” formato da AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan e Doctor in centinaia di fantastici livelli e labirinti, da superare rimbalzando, inclinando e rotolando. La gang è tornata con la sue imprese scimmiate! Lotta contro il Dr. Bad-Boon per riprenderti le tue amate banane!

Caratteristiche:

• L’esperienza definitiva di Super Monkey Ball – Più 300 fasi da Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 e Super Monkey Ball Deluxe.

• Scatenati con 12 minigiochi, tra cui Corsa scimmie, Calcio scimmie, Bowling scimmie, Baseball scimmie e molti altri!

• Sfida i tuoi amici e competi per la banana più ambita nelle classifiche online!

• Immergiti nel mondo di Super Monkey Ball grazie alla creativa narrazione in stile fumetto della modalità Storia.

• Vuoi essere la scimmia più stilosa della foresta? Personalizza il tuo personaggio e rendi il tuo Super Monkey Ball unico!